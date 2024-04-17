Уже в начале 2025 года новый детский сад откроется в подмосковных Люберцах

В поселке ВУГИ на территории городского округа Люберцы продолжается строительство детского сада, рассчитанного на двести мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Примечательно, что данный образовательный объект возводится в рамках государственной программы за счет средств бюджета. Так, на площадке задействованы сорок пять строителей, а также четыре единицы техники. Сейчас строительная готовность сада составляет более сорока процентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году в регионе обновят более десяти домов культуры и детских школ искусств.