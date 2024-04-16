В Адыгее росгвардеец застрелил и расчленил сотрудника «Почты России»

В Адыгее сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии 33-летний Сергей Бондаренко застрелил программиста «Почты России» 23-летнего Рустема Шовгенова и затем расчленил его, рассказывает Baza.

Мужчины работали вместе и давно конфликтовали между собой. Сотрудники почты рассказывают, что росгвардеец не был приятным сослуживцем — постоянно цеплялся к ним и бравировал оружием.

Вечером 14 апреля во время очередной ссоры с Рустемом, Сергей выстрелил ему в голову, затащил труп в комнату на КПП и там расчленил его, а затем выбросил в мусорный контейнер. Останки погибшего программиста обнаружили на следующий день на мусорном полигоне.

Охранника задержали. Он признался в убийстве, но заявил, что сделал это случайно. Якобы накануне Рустем пришел к нему пьяный, выхватил у него пистолет, чтобы рассмотреть его, а когда Сергей стал отбирать оружие, раздался выстрел. По данным Baza, следователи в эту историю не верят.

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