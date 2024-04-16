Напал с ножом на мать: пятиклассник из Подмосковья попал в психбольницу

Двенадцатилетний мальчик напал на собственную маму с ножом в подмосковном Орехово-Зуево из-за того, что она заставляла его делать уроки. Об этом сообщает SHOT .

Известно, что инцидент произошел в воскресенье вечером. Двадцатидевятилетняя мама заставляла своего сына делать домашнее задание, выполнение которого он избегал все выходные. Однако в какой-то момент все пошло нестандартно.

Однако мальчик настолько не хотел учиться и нервничал из-за маминого воспитания, что схватил на кухне нож, стал кричать и угрожать женщине, что убьет сначала ее, а потом себя, если она не отстанет от него. Тогда-то шокированная мать и вызвала полицейских и скорую.

Ребенка госпитализировали в психиатрическую больницу, врачи выясняют, есть ли у него какие-то отклонения. В ситуации разбирается полиция.