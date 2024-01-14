В аэропортах Москвы не могут взлететь из-за непогоды не менее 17 рейсов

Как следует из данных интернет-сервиса «Яндекс. Расписание», в столичных аэрогаванях Внуково, Шереметьево диспетчерами задержаны порядка 17 авиарейсов. Причиной тому сложные погодные условия.

По состоянию на 0.40 мск, из Шереметьево не могут взлететь девять пассажирских бортов, в Домодедово задержаны семь, а во Внуково один рейс.

Накануне с столичном стройкомплексе проинформировали, что все городские службы Москвы переведены на усиленный график работы. Это связано с ожидаемыми в ночь на воскресенье, 14 января, 30-градусными морозами.

Как отметили в Гидрометцентре, в воскресенье, 13 января и до 15 января в связи с сильной гололедицей в Москве и Московской области введен «желтый» уровень погодной опасности.