В столичном аэропорту Домодедово в зоне багажа уже 12 дней кряду находятся множество чемоданов из Дубая. Как передает Baza, основной проблемой стал не факт. что из до сих пор никто тне забрал, а то, что от них уже идет неприятный запах.

Отмечается,что зависший багаж с душком прилетел в Домодедово из Дубая после мощного ливня. В то время как его хозяева летели совсем другим рейсом. Авиакомпания Emirates пообещала российским путешественникам прислать чемоданы в течение 2-3 дней, но так до сих пор и нге выполнила свои обязательства.

Уже пошел 13 день, как чемоданы не выдают из-за несоответствия на них бирок посадочным талонам.

Напомним, после случившегося в Дубае на днях потопа после сильнейшего ливня десятки российских граждан уж третий день кряду не могут покинуть ОАЭ. Бортов для вылета на родину нет, а за очереди за билетами для переноса рейса скопились огромные очереди, в которых приходится стоять по семь часов минимум.

Ранее мы сообщали, что более двух тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за потопа.