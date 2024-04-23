В «Алмаз-Антее» заявили, что российские ЗРК без проблем справятся с ракетами Taurus

Находящиеся на боевом дежурстве Армии России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) уничтожат в небе немецкие дальнобойные ракеты Taurus, которые все последнее время Киев пытается выцыганить у Берлина, заявил в беседе с ТАСС первый заместитель генерального конструктора российского концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.

Рассуждая о периодически появляющихся в СМИ новостях о возможной передаче Германией в ВСУ таких ракет собеседник агентства отметил, что Taurus все же являются непростыми целями из-за сравнительно небольшой эффективной площади рассеивания, что обеспечивает им низкую заметность для ПВО.

«Но энергопотенциал всех наших средств позволяет уверенно обнаружить их на дальностях, обеспечивающих их поражение в центральной зоне поражения. Они обнаруживаются и уверенно поражаются», – подчеркнул эксперт.

Друзин добавил, что дальнобойные ракеты Taurus не являются проблемой для поставляемой концерном «Алмаз-Антей». Данные крылатые ракеты не обладают какими-то сверхординарными характеристиками, пояснил он.

Ранее российские специалисты впервые показали процесс разборки британской ракеты Storm Shadow.