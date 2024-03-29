Российские специалисты впервые показали процесс разборки британской ракеты Storm Shadow
Фото: [Викимедиа]
РИА Новости показали уникальные кадры разборки британской ракеты Storm Shadow российскими специалистами.
Ракета попала в руки российских специалистов практически неповрежденной — она была либо сбита с курса средствами РЭБ, либо упала по причине технической неисправности.
Детальное изучение технико-тактических характеристик западного боеприпаса позволит более эффективно его обезвреживать.
В ролике показаны все «внутренности» ракеты.
Разработанная совместно Францией и Великобританией ракета Storm Shadow (во Франции она называется SCALP) запускается с самолета и может бить на расстояние от 250 до 560 километров. Великобритания предоставила Украине это вооружение еще в прошлом году.
The Times писала, что утечка со стороны немецких военных о возможном применении дальнобойных ракет Taurus может поставить под угрозу и поставки Storm Shadow.