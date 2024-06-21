Руководитель правительства Великобритании Риши Сунак выступил с предложением забирать водительские права у молодых мужчин, если они будут отказываться от прохождения воинской службы. Об этой инициативе сообщает Daily Mail.

По словам главы правительства, будет действовать целый набор санкций и стимулов, а также приняты во внимание действующие европейские модели. В частности, он упомянул возможность лишения уклонистов водительских прав и ограничение им доступа к финансовым средствам. Один из представителей СМИ поинтересовался, означает ли последняя мера изъятие банковских карт, однако политик решил не давать конкретного ответа на острый вопрос.

Ранее мы писали о том, что по мнению экс-главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, США должны предельно внимательно следить за развивающимися отношениями России и Вьетнама.