В США заявили, что Вашингтон должен внимательно следить за развитием отношений между Россией и Вьетнамом

Соединенные Штаты Америки должны внимательно следить за развитием отношений между Россией и Вьетнамом после недавнего визита президента Владимира Путина в Ханой.

Об этом заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис в интервью американскому новостному каналу MSNBC.

Ставридис отметил, что активное взаимодействие России с новыми партнерами вызывает у США серьезные опасения и может привести к изменению геополитического баланса в регионе.

Визит президента Путина в Ханой состоялся на фоне растущей напряженности между Россией и Западом. В ходе визита российский лидер обсудил с вьетнамскими коллегами вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Ставридис в своем интервью подчеркнул, что укрепление российско-вьетнамских отношений может представлять угрозу стратегическим интересам США в Юго-Восточной Азии. По его словам, США необходимо принять меры для поддержания стабильности в регионе и укрепления связей с традиционными союзниками, чтобы противостоять растущему влиянию России.

Ранее мы сообщали о том, что венгерский премьер Орбан заявил, что НАТО создаст военную миссию на Украине.