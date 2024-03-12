В «Аптекарском огороде» в Москве расцвели первые подснежники

Первые подснежники распустились в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» на проспекте Мира, сообщили в пресс-службе.

Отыскать их можно в Теневом саду возле входа в «Аптекарский огород», говорится в сообщении. Отмечается, что год назад первые символы весны распустились также 12 марта.

В «Аптекарском огороде» произрастает 6 видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Всего род этих многолетних растений насчитывает около 20 видов, причем новые виды продолжают открывать до сих пор.

Ранее в Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что барсуки, лисы, зайцы, белки и другие животные начали менять зимние «наряды» на летние.