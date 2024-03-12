Животные в подмосковных лесах начали менять зимние наряды на летние

Барсуки, зайцы, лисы, белки и другие животные в лесах Подмосковья начали «переодеваться» к лету. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Весной, когда природа просыпается от зимней спячки, многие звери начинают линять. Это естественный процесс, который помогает им избавиться от толстого зимнего меха и подготовиться к летнему сезону», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Шерсть животных в весенний период становится более легкой — это помогает им охлаждаться в теплую погоду. Также смена покрова позволяет многим зверям маскироваться в новых условиях.

В период линьки животные часто чешутся и моют себя. Это стимулирует рост новой шерсти. Обычно линька завершается к концу марта или началу апреля.