Животные в подмосковных лесах начали менять зимние наряды на летние
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Барсуки, зайцы, лисы, белки и другие животные в лесах Подмосковья начали «переодеваться» к лету. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«Весной, когда природа просыпается от зимней спячки, многие звери начинают линять. Это естественный процесс, который помогает им избавиться от толстого зимнего меха и подготовиться к летнему сезону», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Шерсть животных в весенний период становится более легкой — это помогает им охлаждаться в теплую погоду. Также смена покрова позволяет многим зверям маскироваться в новых условиях.
В период линьки животные часто чешутся и моют себя. Это стимулирует рост новой шерсти. Обычно линька завершается к концу марта или началу апреля.
«Не стоит забывать, что во время линьки животное тратит много сил, и в какой-то степени для него это стресс и важный этап в жизни, поэтому охота на многие охотничьи ресурсы в этот период запрещена», - подчеркнул Фирсов.