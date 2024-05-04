В Аргентине в десятый раз прошло шествие «Бессмертного полка»

Более семидесяти россиян и аргентинцев приняло участие в шествии «Бессмертного полка» в центре Буэнос-Айреса, сообщает корреспондент РИА Новости.

Акция проводится в Аргентине уже в десятый раз. Кроме столицы, мероприятие прошло в городах Мар-дель-Плата, Парана, Обера, Росарио, Комодоро-Ривадавия и Ушуайя.

Участники шествия в Буэнос-Айресе прошли вокруг центральной площади. Они распевали «Катюшу», читали стихи военных лет, рассказывали о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

К шествию присоединялись и неравнодушные аргентинцы.

В России в этом году акция «Бессмертного полка» во многих городах из-за соображений безопасности пройдет в онлайн-формате.