Политолог Соловейчик связал перенос «Бессмертного полка» с диверсиями Украины

В российских городах акция «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. Это решение приняли из соображений безопасности после теракта и риска, что украинские формирования устроят на памятную дату очередную атаку или диверсию. Такое мнение в беседе с RuNews24.ru высказал политолог Владимир Соловейчик.

Перенос «Бессмертного полка» в онлайн-формат непростое решение для властей, но в этом случае безопасность граждан ставится на первое место, чего бы это не стоило.

«В настоящий момент наша страна подвергается террористическим атакам со стороны украинских бандформирований. Бандеровские неонацисты обстреливают приграничные российские регионы, как, например, Крым, Белгородскую область, запускают БПЛА, засылают к нам террористов и диверсантов. Любое массовое скопление наших граждан для этих нелюдей — лакомая цель. Поэтому и принято решение о новом формате акций 9 мая», — объяснил политолог.

В Казахстане и Киргизии также не собираются проводить массовые шествия в честь павших героев. Там также решили, что в режиме онлайн такие мероприятия будут соответствовать безопасности. В некоторых населенных пунктах жители возложат цветы на мемориалы, но на этом все.

Ранее сообщалось, что в подмосковных автобусах развесят портреты ветеранов ВОВ в рамках акции «Бессмертный полк».