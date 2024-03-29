В Армении заблокировали ток-шоу Владимира Соловьева

Армения заблокировала трансляцию программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета». Об этом сообщил заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян.