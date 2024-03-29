В Армении заблокировали ток-шоу Владимира Соловьева
Фото: [Официальный сайт мэра Москвы]
Армения заблокировала трансляцию программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета». Об этом сообщил заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян.
Он указал, что популярное ток-шоу заблокировали из-за «фактов постоянных нарушений».
В последние месяцы российско-армянские отношения заметно осложнились. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе Еревана из ОДКБ.
Ранее сообщалось, что с 30 марта в большинстве банков Армении перестанут действовать карты российской платежной системы «Мир».