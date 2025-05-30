В Балашихе угнали дорогой электросамокат

В Балашихе камеры видеонаблюдения запечатлели момент кражи дорогого электрического самоката. Видеозапись появилась в телеграм-канале «Подслушано Балашиха».

На кадрах видно, как двое молодых людей незаконно уезжают на чужом самокате, который, как позже выяснилось, принадлежал сотруднице управляющей компании. Инцидент произошел в центре города. Правоохранительные органы получили заявление о краже и проводят необходимое расследование.

В интервью REGIONS юрист Гульназ Измайлова рассказала, какие последствия могут последовать за совершение этого преступления.

«Это кража, совершенная группой лиц, статья 158 УК. Если суд признает, что кража совершена группой лиц по предварительному сговору, то максимальным наказанием будет являться лишение свободы сроком до десяти лет», — рассказала эксперт.

По ее словам, за угон электросамоката злоумышленникам грозит серьезное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве задержали подозреваемых в краже у курьера 127 млн руб.