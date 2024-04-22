В Башкирии врачи спасли пациента с отверткой в голове

Башкирские медики спасли жизнь мужчине, который поступил к ним с отверткой в голове, рассказывает SHOT.

44-летнему пациенту в клинике в Кумертау сделали трепанацию черепа, вытащили отвертку, и теперь его жизнь вне опасности. Выживший уже самостоятельно принимает пищу и ходит.

Пациенту очень повезло, отвертка прошла в миллиметре от крупных сосудов, снабжающих головной мозг.

Пострадавший рассказал, что поссорился с братом на бытовой почве. Тот решил ему «вкрутить» мозги и применил для этого отвертку.

Ранее сообщалось, что жительнице Волгоградской области изуродовали лицо в ходе неудачной блефаропластики в Баку.