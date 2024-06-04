В Башкортостане сотрудники МЧС вынесли из задымленной квартиры 10 шпицев

В Башкортостане сотрудники МЧС России спасли жильцов и питомцев на пожаре, сообщает пресс-служба ведомства.

В городе Салават на лестничной клетке в подъезде пятиэтажки загорелся мусор.

Из задымленного подъезда десять человек вышли самостоятельно, еще двоих в спасустройствах вывели пожарные.

После этого выяснилось, что в одной из квартир остались 10 шпицев и трое кошек. Пожарные отправились за ними и вытащили всех на свежий воздух.

В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание вскоре было ликвидировано.

Ранее спасатели МЧС ликвидировали пожар в поселке Майданово под Клином, там загорелась квартира.