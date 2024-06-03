Квартира загорелась этим утром в подмосковном Клину

Этим утром в жилом доме в поселке Майданово под Клином произошел пожар, там загорелась квартира, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям в пять часов утра, спустя сорок восемь минут огонь был ликвидирован, уточнили в главке.

К тушению привлекали четырнадцать человек и четыре единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Московской области женщина подожгла квартиру из-за «ЦРУ и демонов».