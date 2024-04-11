«Ъ»: в Болгарии задержали участника стрельбы семилетней давности в «Москва-Сити» Абакарова

В Болгарии по запросу российской стороны местные правоохранители задержали участника произошедшей в 2017 году перестрелки в столичном бизнес-квартале «Москва-Сити» Абубакара Абакарова, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Напомним, в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова семь лет назад произошла драка со стрельбой. В результате инцидента, один человек погиб и пятеро получили ранения. Причиной конфликта стал припаркованный миллиардером Гавриилом Юшваевым автомобиль, который мешал проехать исполнительнице шансона Любови Успенской.

В ходе следствия было установлено, что виновником стрельбы стал некий Абубакар Абакаров. Мужчина скрылся из России, после чего был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Долгое время подозреваемый жил на Украине, а затем уехал в Европу.

Отмечается, что в настоящее время Генпрокуратура РФ готовит необходимые документы для экстрадиции Абакарова в Россию.

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