В Брянске будут судить главу строительной фирмы, обманувшего более 300 дольщиков
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В Брянске предстанет перед судом генеральный директор строительной компании, который обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщили в СК России.
Следствие установило, что застройщик получил денежные средства от более чем 300 участников долевого строительства жилкомплексов «Гвардейский» и «Огни Маяка». Глава фирмы распорядился этими деньгами по собственному усмотрению.
Ущерб, нанесенный гражданам и организациям, следствие оценило в 590 млн рублей. Для его возмещения были арестованы счета обвиняемого, а также принадлежащая ему недвижимость.
Материалы дела направлены в суд.
Ранее в Омской области суд встал на сторону жителей коттеджного поселка, которые жаловались на застройщика, начавшего работы в непосредственной близости от их участков.