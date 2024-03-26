В Брянске будут судить главу строительной фирмы, обманувшего более 300 дольщиков

В Брянске предстанет перед судом генеральный директор строительной компании, который обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщили в СК России.

Следствие установило, что застройщик получил денежные средства от более чем 300 участников долевого строительства жилкомплексов «Гвардейский» и «Огни Маяка». Глава фирмы распорядился этими деньгами по собственному усмотрению.

Ущерб, нанесенный гражданам и организациям, следствие оценило в 590 млн рублей. Для его возмещения были арестованы счета обвиняемого, а также принадлежащая ему недвижимость.

Материалы дела направлены в суд.

Ранее в Омской области суд встал на сторону жителей коттеджного поселка, которые жаловались на застройщика, начавшего работы в непосредственной близости от их участков.