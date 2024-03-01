Суд стал на сторону жителей коттеджного поселка в Омской области

Жители коттеджного поселка в Омской области обращались в СМИ и различные органы из-за того, что возле их участков началась стройка. Людям перекрыли проход к реке. С октября 2023 года шли разбирательства по данному делу. Суд решил, что застройщик обязан демонтировать забор. Пока компания не выполняет решение суда, сообщает gorod55.ru .

В 500 метрах от поселка протекает река Иртыш. Люди рассказали, что изначально были довольны выбранным местом проживания: свежий воздух, близость реки и тишина. Компания «Гидротранссервис» из Санкт-Петербурга начала строительство, что изменило привычный образ жизни людей: шум, грязь и высокий забор, закрывающий проход к реке.

«Обязать общество с ограниченной ответственностью „Гидротранссервис“ в течение месяца со дня вступления в законную силу решения самостоятельно либо за счет собственных средств осуществить демонтаж бетонного ограждения на земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, размещенных в следующих координатах», — озвучила судья решение по делу (аудиозапись есть в распоряжении Города55, — прим. Ред.).

Местные жители говорят, что несмотря на решение суда, пока рабочие не демонтируют забор. Не исключено, что компания подаст апелляцию. Тогда жителям придется ожидать, пока закончится очередное судебное разбирательство. В настоящее время рабочие вытащили баржу и пока ремонтируют ее.

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