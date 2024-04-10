В Брянской и Смоленской областях задержали 8 человек за организацию незаконной миграции

В Брянской и Смоленской областях правоохранители задержали восемь участников преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции, сообщили в СК России.

По данным следствия, преступное сообщество было организовано 30-летним жителем Тверской области. В его деятельность вовлекли начальника районного отдела ЗАГСа.

Участники группы осуществили процедуры фиктивного признания отцовства над семью несовершеннолетними, что позволило гражданам Узбекистана и Таджикистана получить российское гражданство по упрощенной схеме. За это злоумышленники получили десятки тысяч рублей.

Организатор сообщества находится в бегах, его разыскивает полиция.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект по борьбе с фиктивными браками мигрантов.