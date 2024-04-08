Сражавшегося на стороне Украины бойца Седрика Хэмма ликвидировали в районе Часова Яра в зоне СВО. Об этом сообщает сайт aif.ru со ссылкой на украинский некролог.

Хэмм состоял в «Интернациональном легионе», сформированным из наемников. Его ликвидацию подтверждает не только некролог, но и военный эксперт Руслан Татаринов. Именно из его данных следует, что американского наемника не стало 8 апреля, в понедельник. Он находился в составе отряда противника в Часовом Яре, одной из самых горячих точек.

Напомним, ВСУ потеряли не менее 491 наемника из США. Об этом говорят данные МО России от 14 марта.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили село под Часовым Яром.