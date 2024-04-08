В соцсетях появилась информация, что российские войска вошли в населенный пункт Богдановка у Часова Яра.

Как передают «Военкоры Русской Весны», ВСУ оставили Богдановку под напором ВС РФ и отошли на дальние рубежи.

«Если информация подтвердится, это будет означать контроль российской армии над северным, восточным и южным подступами к Часов Яру», — приводится в публикации.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ превратили центр Часов Яра в сплошной укрепрайон.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.