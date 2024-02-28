В Челябинске тракторист поработал паромщиком на затопленной по колено улице

В Челябинске тракторист перевозил в ковше граждан через затопленную улицу, рассказывает телеграм-канал «Топор».

Перекресток улицы Чичерина и Университетской набережной залило водой из-за коммунальной аварии. Добросердечный мужчина пришел на помощь гражданам. Он начал работать в режиме парома, переправляя людей с одной стороны дороги на другую.

В мэрии обратились к начальству тракториста с просьбой поощрить его.

Накануне в Челябинске местные паблики сообщали о падении НЛО. Светящийся объект в небе попал на видеорегистратор автомобиля. Позже власти города назвали информацию о падении метеорита фейком.