В Черкесске сын председателя азербайджанской диаспоры открыл стрельбу на улице

В КЧР десять человек открыли стрельбу во время празднования свадьбы. Гости применяли пистолеты и автоматы, перепугав прохожих, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на соцсети.

По предварительной информации, ситуация развернулась прямо на улицах Черкесска: азербайджанцы устроили громкую стрельбу средь бела дня. В центре событий оказался сын председателя азербайджанской диаспоры в Карачаево-Черкесской республике Ильхама Ахмедова – Кемал. Местные жители, перепуганные выстрелами, позвонили в полицию.

Силовики выстроили колонну и перекрыли выезд из Черкесска, так как на месте их остановить не смогли. Ахмедова еще девять участников стрельбы задержали: им от 18 до 26 лет. Все оружие было изъято у нарушителей покоя.

После предварительной проверки узнали, что никто не пострадал. Были составлены протоколы за неповиновение правоохранителям. Возможно, что всем задержанным будут вменять административную статью о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге военный устроил стрельбу.