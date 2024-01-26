СМИ: стрелявший по дому в Кривом Роге оказался военным

Стрелявший по жилому дому в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины оказался военным. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, это был военный – именно он открыл стрельбу по жилому дому из ручного противотанкового гранатомета. Со ссылкой на источник СМИ пишет, что военнослужащему 36 лет, он является солдатом Нацгвардии Украины. При этом, речи о том, почему он совершил такой поступок, пока не идет.

Стрелял солдат из РПГ-18. Теперь ему грозит от трех до семи лет.

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