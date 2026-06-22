В Черноголовке отметили 70-летие ФИЦ ПХФ и МХ РАН: главные достижения

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН (ФИЦ ПХФ и МХ РАН) отпраздновал 70‑летний юбилей. Торжественное заседание Ученого совета центра и выездное заседание бюро Отделения химии и наук о материалах РАН прошли накануне в Черноголовке.

Как отметил вице‑президент РАН, научный руководитель ФИЦ ПХФ и МХ РАН академик Сергей Алдошин, в этом году отмечают еще два значимых события: 130‑летие со дня рождения основателя научного центра в Черноголовке академика Николая Семенова и 70‑летие со дня присуждения ему Нобелевской премии.

«Сегодня в Центре работают 14 научных отделов и 73 лаборатории, где сотни высококвалифицированных ученых, включая академиков и членов-корреспондентов РАН, ведут исследования мирового уровня. Здесь разрабатываются передовые технические решения в области химической физики, материаловедения, водородной энергетики и медицинской химии», - прокомментировал глава г.о. Черноголовка Роман Хожаинов.

На заседании ученые центра поделились результатами текущих исследований. Специалисты работают над новыми материалами и технологиями для топливных элементов и водородной энергетики, материалами для микроэлектроники, а также над клеточными технологиями для профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний.

Среди прикладных разработок — проводящие краски, экранирующие электромагнитное излучение, и графеновый аэрогель для сбора нефтяных разливов. По словам академика Алдошина, развитие научного центра в Черноголовке во многом повторяет закономерности теории разветвленных цепных реакций, созданной Семеновым: изначально полигон создавали для изучения горения и взрыва, а со временем это дало старт новым направлениям и институтам.