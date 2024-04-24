В Днепропетровске 19-летняя девушка пыталась продать ребенка за миллион гривен
Фото: [Нацполиция Украины]
В Днепропетровске 19-летняя девушка решила продать знакомой своего двухлетнего сына за миллион гривен (более 2,3 млн рублей по курсу), пишет «Страна.ua» со ссылкой на информацию из нацполиции.
Нерадивую мамашу задержали в момент совершения сделки.
Девушка совсем не хотела воспитывать сына и решила от него избавиться. На полученные «гроши» она планировала открыть свой бизнес.
Ребенка передали социальным службам для медосмотра, девушку ждет суд.
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