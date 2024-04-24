Сенатор Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости посетовал, что оккупированный киевским режимом российский Херсон превратился, по сути, в город людского страха и горя.

Как поведал собеседник агентства, у него в городе остались много знакомых, которые рассказывают ему о происходящих ужасах в Херсоне. Так, без крайней нужды местные жители стараются не показываться на улицах, где во всю господствуют боевики ВСУ, большинство из которых в состоянии алкогольного и наркотического угара.

«Они (солдаты ВСУ - прим. ред.) ведут себя, как захватчики, а не как защитники... Они воюют, в том числе, с местным населением, убивают мирных жителей», — рассказал Кастюкевич.

По херсонским улицам постоянно разъезжают автобусы, в которые сотрудники ТЦК силой заталкивают мужчин для отправки мобилизованными сразу на фронт.

Также в Херсоне уже довольно продолжительное время сильный проблемы со светом, водой, газом, а также продуктами и медикаментами, добавил Кастюкевич.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее журналист Репке заявил о том, что 90% украинских территорий беззащитны перед ударами РФ.