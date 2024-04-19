В Донецке погиб журналист Sputnik Рассел Бентли

12 апреля новостное агентство Sputnik сообщило о пропаже своего корреспондента, американца Рассела Бентли в Донецкой Народной Республике. Журналиста последний раз видели 8 апреля.

Сегодня, 19 апреля, главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем аккаунте в соцсетях, что Бентли погиб в Донецке при выполнении задания.

«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное», — написала Симоньян.

Напомним, американец Рассел Бентли с позывным Техас в 2014 году присоединился к ополчению ДНР. 64-летний мужчина не раз заявлял, что его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Он собирался связать свою жизнь с Россией и получил российское гражданство.

Ранее стало известно, что военный корреспондент «Известия» Семен Еремин был убит в зоне спецоперации во время съемок очередного репортажа о происходящем на линии фронта.