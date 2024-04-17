В двух корпусах одной из школ в Шаховской стартовали фасадные работы

Подрядчик приступил к фасадным работам в рамках капитального ремонта в двух зданиях школы №1 (начальная и средняя школы) в городском округе Шаховская, который проводится в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Одновременно с этим проводятся работы по замене кровли, инженерных сетей, установке оконных блоков, черновая отделка помещений. Общая площадь двух зданий школы составляет более четырех тысяч квадратных метров.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября. Новый учебный год школьники и педагоги Шаховской школы №1 начнут в современных и комфортных условиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье действует «бесшовная» регистрация детей из детского сада в школу.