В Егорьевске арестован глава и трое сотрудников «пыточного» рехаба

Суд избрал меру пресечения в виде ареста для руководителя и троих сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске, где незаконно удерживались постояльцы, включая несовершеннолетних. Еще один работник центра помещен под домашний арест, как сообщила прокуратура Московской области.

Согласно данным следствия, с 2022 года обвиняемые незаконно удерживали постояльцев реабилитационного центра, включая несовершеннолетних. Для них были установлены жесткие правила и режим пребывания, а за их нарушение применялось периодическое насилие.

«В Егорьевске с учетом позиции представителя городской прокуратуры руководитель и три сотрудника реабилитационного центра заключены судом под стражу, ещё одному работнику центра избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пятерых человек обвиняют в незаконном лишении свободы, которое не связано с похищением. Преступление совершено организованной группой.

Следственный комитет по области сообщил, что четверо подозреваемых будут находиться под стражей до 3 февраля.

Ранее сообщалось, что в России начались проверки и задержания в частных реабилитационных центрах.