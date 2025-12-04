Задержан основатель звездного ребцентра: постояльцы жаловались на пытки, голод и избиения
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Подмосковье задержали основателя элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «112».
По информации источников, рехаб, который ранее рекламировали такие медийные личности, как Миша Литвин и Нилетто, стал местом жестоких издевательств над пациентами.
По информации SHOT, один из постояльцев центра, расположенного в городе Видном, обратился с жалобой на невыносимые условия. Он рассказал, что над людьми систематически издеваются — избивают, морят голодом и лишают возможности свободно передвигаться.
В результате проверки силовики задержали восемь сотрудников рехаба, включая его 41-летнего владельца, который вернулся из Таиланда.
Среди пострадавших оказались две женщины 28 и 47 лет, а также двое мужчин 45 и 27 лет. Все они подтвердили факты регулярных избиений, голода и ограничения свободы.
Основатель центра Антонов рассказывал, что сам «вылез из наркотической зависимости». Он отмечал, что опыт вдохновил его помогать другим.
Бизнесмен утверждал, что с 2017 года он спас от пагубных привычек более тысячи человек. Однако, как выяснилось, его методы «спасения» были далеки от гуманных.
