В Екатеринбурге дверь миграционного центра не выдержала напора толпы мигрантов

В Екатеринбурге толпа иностранцев, очень желавших попасть в миграционный центр на прием, во время давки при открытии снесла входную дверь с петель. Об этом сообщило издание «Ведомости Урал».

Инцидент произошел на востоке Екатеринбурга, в миграционном центре, расположенном на улице Сулимова. В нем утром, перед открытием отдела, скопилась такая толпа желающих попасть внутрь, что после начала его работы поток мигрантов буквально снес дверь. Ее попросту сняли с петель. Работникам центра пришлось вызывать наряд полиции для восстановления правопорядка.

Ситуацию уже прокомментировал Валерий Горелых, руководитель пресс-службы глава Свердловской области. По его словам, расширение миграционного центра уже давно назрело из-за большого количества посетителей. Уже через несколько месяцев центр переедет в два новых здания на улице Кислородной, что позволит ему заметно расширить свои возможности.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года в России зафиксирован рекордный приток мигрантов. Он составил 568,5 тыс. человек, за счет чего почти полностью перекрыл естественную убыль населения в стране.