В Екатеринбурге на областном конкурсе социальной рекламы «Молодежь против экстремизма» победителем стал плакат, который символически изобразил религиозный экстремизм в виде христианского креста. Этот инцидент вызвал бурную реакцию в местных социальных сетях, где обсуждение набирает обороты.

Ученица и ее наставник из местной гимназии представили проект, который не только был допущен к участию, но и официально получил награду от сотрудников городского Департамента молодежной политики. Это вызывает вопрос: чиновники сочли приемлемым поставить крест в один ряд с радикальными организациями?

Юристы и общественные объединения расценили произошедшее как явное оскорбление верующих, квалифицировав это деяние по статье 148 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жалобы и обращения с просьбой начать проверку уже направлены в соответствующие органы.

Власти Свердловской области продолжают игнорировать вопросы миграции, в то время как соседние регионы уже приняли более жесткие меры. Местные специалисты считают, что это попытка приспособиться к требованиям религиозных организаций. Характерным примером стало недавнее решение мэрии запретить украшение подъездов к новогодним и рождественским праздникам.

