Скандал разгорелся вокруг изображения храма Василия Блаженного с мусульманскими символами

В российском обществе вызвало недовольство изображение храма Василия Блаженного, где христианские кресты были заменены на исламские полумесяцы. Изображение появилось в группе «Московские мусульмане» в социальной сети «ВКонтакте».

На спорной картинке, представляющей собой своеобразный символ Москвы, собор, расположенный на Красной площади, предстал в измененном виде. Вместо традиционных крестов на куполах над пятью из них были изображены полумесяцы.

В комментариях под публикацией россияне выразили свое негативное отношение к подобной интерпретации православного храма. Один из пользователей Денис Колдашов высказал опасение, что подобная замена религиозных символов может быть воспринята как призыв к посягательству на христианские святыни.

«Вы там что, вообще уже, что ли, офигели?» — возмутился другой участник дискуссии Василий Перунов.

Это не первый случай, когда собор Василия Блаженного изображают без крестов. Однако замена крестов на мусульманские символы ранее не фиксировалась.

Недавно, например, Адвокатская палата Московской области распространяла открытки с изображением храма без крестов, что стало одним из первых проявлений так называемого «крестопада». Позднее были выявлены и другие подобные случаи, привлекшие внимание депутатов Государственной думы.

Ранее случай «крестопада» выявили во Владивостоке.