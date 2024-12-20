Mash: на корпоративе с певицей Севиль из Artik & Asti в Омске вспыхнул норовирус

На корпоративе компании в Омске, где выступала певица Севиль из группы Artik & Asti, произошло вспышка норовируса. Среди заболевших острою кишечной инфекцией оказались и дети, как сообщил телеграм-канал Mash.

Мероприятие планировалось провести в загородном комплексе «Сказка», который включает аквапарк, лес и гостиницу. Певицу пригласили для участия в празднике, и многие гости прибыли на место заранее. В результате, накануне около 30 человек начали испытывать боли в животе, страдая от тошноты.

Роспотребнадзор провел проверку гостиницы, в ходе которой выяснили, что у сотрудников не было медицинских книжек. У шестерых работников был обнаружен РНК норовируса второго генотипа.

В помещениях и на складе обнаружены 55 кг продуктов, которые хранились без маркировки, вне холодильников и в антисанитарных условиях. Эти продукты были утилизированы.

Чтобы избежать штрафных санкций, организаторы оперативно перенесли корпоратив в другое место, однако выступление Севиль все равно состоится. Цена концерта составляет от 6 млн руб.

Ранее управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике выявило наличие норовируса РНК у людей, которые обратились за медицинской помощью после посещения школьной столовой в Новочебоксарске.