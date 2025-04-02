В Екатеринбурге начали продавать «волосатый» шоколад

В Екатеринбурге появилась возможность приобрести необычный продукт — шоколад с необычным внешним видом — весь в волосах. Кондитеры разместили объявления о продаже странного вида лакомства на популярном интернет-портале частных объявлений «Авито».

По мнению специалистов в области кондитерского искусства, это свежее веяние в мире сладостей, которое пришло на смену популярному в 2024 году шоколаду из Дубая.

«Основа из бельгийского белогo шоколадa, можнo заменить на молочный. «Волосы ангела» с начинкой из турецкой халвы пишмание и настоящей фисташковой пасты!» — уверяют продавцы.

Цена за плитку «волосатого шоколада» весом 170 г стартует от 1300 руб.

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