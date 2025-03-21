Священник объяснил, допустимо ли христианам покупать на Пасху дубайский кулич

В Москве растет спрос на новинку к Пасхе — дубайские куличи. Такая начинка стала популярной ранее в виде шоколадки с начинкой из теста катаифи и фисташковой пасты. Кондитеры столицы решили не отставать от тренда и предлагают москвичам куличи с такой же начинкой. Допустимо ли покупать на православную Пасху дубайские куличи, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Владислав Береговой.

По словам священнослужителя, название «дубайский» не означает, что кулич исламский, также как если кулич куплен в Иерусалиме — это не значит, что он иудейский.

«А если кулич куплен в магазине, хозяин которого является агностиком или атеистом — это не означает, что теперь этот кулич безбожный и освящать его нельзя. Здесь не идет речь о том, что какие-то правоверные мусульмане Дубая лепили этот кулич собственноручно на хоздворе какой-нибудь дубайской мечети. Какая разница, как назван кулич», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если в него входит специфический дубайский шоколад, продолжил священник, пусть кулич так и называется, но это не запрещает его покупать и освящать.

«Мы же любим громкие названия. Человек скорее пойдет не на ЛФК, а на йогу, которая, по сути, является тем же самым ЛФК, только с завышенным ценником. Человек поедет на ретрит в Сибирь, а не в прекрасное семейное путешествие в Сибирские края. Поэтому, если кто-то хайпанул на этом названии и получил свою дозу подписчиков, продал рецепт народу — молодец. Придавать этому рецепту какие-то религиозные значения не вижу смысла», — добавил священнослужитель.

Кроме того, в составе кулича нет каких-либо специфических религиозных ингредиентов, которые нельзя было бы вкушать христианину.

«Поэтому если хотите дубайский кулич, пусть будет дубайский кулич размером с небоскреб Бурдж-Халифа, ешьте в удовольствие. Главное помнить, что суть Пасхи не в яйцах, не в пасках, не в куличах, а в воскрешении Христовом, которое грядет, которое несомненно, которое приносит в наши дома радость, счастье, мир, тишину и спокойствие духа. Вот это главное, а как называется кулич — не имеет значения», — заключил отец Владислав.

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