В Екатеринбурге студентка выжила после падения с 18 этажа

В Екатеринбурге девушка случайно выпала с 18 этажа и серьезно травмировалась. Однако после этого ей чудом удалось выжить, пишет издание «Vse42.ru» .

Студентка пыталась помыть окна в квартире на улице Авиационной, но в процессе поскользнулась и рухнула вниз с 18 этажа. Ее спасли кусты, а также то, что она успела вовремя перегруппироваться в воздухе. Девушка отделалась травмами. Как оценили врачи, достаточно легкими, учитывая высоту, с которой она упала.

В больнице пострадавшей диагностировали переломы двух ребер, трещину на лбу и разрыв легкого. Хотя 19-летняя пациентка сейчас прикована к кровати, врачи уверены, что она восстановится и продолжит полноценную жизнь.

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