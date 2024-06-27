Альпинист из Рязанской области погиб во время восхождения на Эльбрус

Группа альпинистов пыталась покорить Эльбрус, однако один из участников похода не выдержал нагрузки и скончался. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Группа из трех человек зарегистрировала свой маршрут в МЧС и подготовилась к походу. Однако на высоте 4 700 метров одному из альпинистов стало плохо: его не успели спасти. Прибывшие на место спасатели нашли тело 59-летнего мужчины в районе скал Пастухова.

Выяснилось, что погибший ранее проживал в Рязанской области. Он мог умереть во время похода из-за сердечного приступа. Тело эвакуировали и передали правоохранителям. Экспертиза установит точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что в Башкирии нашли тела трех человек в одном доме. Семья могла отравиться на смерть алкоголем или просроченной едой.