В екатеринбургском аэропорту Кольцово 11 часов не давали взлететь самолету в Таджикистан

Пассажирский борт авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетающий рейсом в Душанбе (Таджикистан), почти полсуток (11 часов) не мог взлететь из аэропорта кольцово в Екатеринбурге.

Информация об этом приводится на онлайн-табло уральской аэрогавани. Планируемое изначально время вылета самолета — 10 апреля 23:25 было перенесено диспетчерами до 11 апреля 09:10.

О причинах задержки рейса к настоящему времени не сообщается. Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее мы писали, что в новосибирском аэропорту Толмачево задержали мужчину, который пытался провезти кораллы в Россию. Гражданин России летел рейсом из Пхукета. В ходе досмотра сотрудники службы безопасности заметили подозрительные предметы во время общего досмотра багажа.