Российского туриста задержали в Новосибирске из-за морского сувенира

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали мужчину, который пытался провезти кораллы в Россию. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Гражданин России летел рейсом Пхукет – Новосибирск. В ходе досмотра в аэропорту Толмачево сотрудники заметили подозрительные предметы во время общего досмотра багажа. Оказалось, что 41-летний турист в качестве сувенира захватил из Таиланда кораллы. Их пассажир не декларировал, хотя пошел по «зеленому» коридору.

Этот тропический морской сувенир нельзя провозить в Россию. Дело в том, что они входят в перечень предметов, защищенных Конвенцией о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

Турист признался, что не знал об ограничениях, действующих на кораллы, потому набрал их на пляже в память о проведенном отпуске. В общей сложности таможенники послали на экспертизу 19 изъятых кораллов.

Ранее сообщалось о направлениях для туризма, которые можно выбрать на майские праздники.