В Электрогорске отремонтируют 130 м труб и обустроят парковку на 2000 кв. м

На улице Советской, 42, состоялась встреча с активными горожанами. Главной темой стал ремонт трубопровода. Руководству ООО «РСО Электрогорск» поручено в ближайшее время связаться с ГКУ МО «МОС АВС» и уточнить точную дату прибытия специалистов. Вопрос взят под личный контроль.

По адресу Ленина, 63, где в марте случилось возгорание кровли, капитальный ремонт уже завершен. Сейчас подрядчик Фонда капремонта занимается восстановлением системы отопления на чердаке. До конца месяца планируется начать частичный ремонт фасада — ситуация остается на контроле.

На Ленина, 24Б, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ООО «РСО Электрогорск» проводит текущий ремонт сетей горячего водоснабжения и центрального отопления. Будет заменено 130 погонных метров трубопровода ЦО (диаметр 250 мм) и столько же сети ГВС (диаметр 100 мм). После этого подрядчик перейдет к ремонту теплосети в переулке Комсомольском, 3, где предстоит обновить 340 метров труб диаметром 89 мм.

В городской бане завершился косметический ремонт: обновлены потолки, цоколь и резиновое покрытие. Помещение полностью готово к приему посетителей.

В лицее (корпус «Бета») работы по безопасности дорожного движения идут по графику. На месте обустраивают новую парковку площадью около 2000 кв. м и удобный тротуар с калиткой-домофоном для школьников. Сейчас ведется планировка основания, затем приступят к установке бордюров и финишному асфальтированию. Завершить все работы планируют в течение трех недель.

«Спасибо неравнодушным жителям за обратную связь. Именно ваши сигналы помогают делать любимый Электрогорск комфортнее!» — отметил Сергей Владимирович.