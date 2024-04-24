В этом году в Подмосковье выдадут более тысячи целевых направлений на обучение в медвузах

В Подмосковье абитуриенты, планирующие поступить в медицинский вуз, могут заключить договор на целевое обучение с медорганизацией и Минздравом. Так, в этом году планируют выдать более тысячи направлений на целевое обучение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что в прошлом году в подмосковные больницы вышли на работу около 150 новых сотрудников после выпуска из медвузов.

В числе предоставляемых в этом году квот — 577 выделено по специальности «Лечебное дело», 189 по специальности «Педиатрия», 43 по специальности «Стоматология», по программе ординатуры — 270 квот.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что новая поликлиника в Лобне начнет прием пациентов в первом квартале 2025 года.