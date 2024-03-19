В этом году в подмосковном лагере «Литвиново» отдохнет порядка 3 тысяч детей участников СВО
Фото: [Пресс-служба Министерства социального развития МО]
В этом году в подмосковном лагере «Литвиново» отдохнут порядка трех тысяч детей участников СВО — планируется шесть смен по пятьсот человек. Все путевки предоставляются бесплатно. Об этом сообщает Московская областная Дума.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что всего в этом году в Подмосковье на оздоровительную кампанию для детей предусмотрено порядка двух миллиардов рублей.
«Наши герои, которые сейчас на передовой защищают Родину, должны быть уверены в том, что их семьи обеспечены всем необходимым. С прошлого года обширный перечень мер, которые им предоставляются, пополнился предоставлением льготных путевок в „Литвиново“. Этот лагерь входит в тройку лучших Подмосковья», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в «Неделе добрых дел».