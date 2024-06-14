В Гатчине жених убил невесту перед свадьбой

В Ленинградской области жених во время ссоры убил свою невесту, рассказывает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, 35-летний Дмитрий сам позвонил в полицию. Когда полицейские приехали в квартиру в Гатчине, они застали рыдающего мужчину и труп девушки в ванной.

Дмитрий рассказал, что в последние дни перед свадьбой они стали часто ругаться, он очень ревновал свою избранницу. В этот роковой вечер пара решила устроить примирительный романтический ужин. Выпили — и снова начали ругаться.

Дмитрий несколько раз ударил любимую по лицу, а затем добавил пинком в живот. После этого мужчина отправился спать.

Он проснулся от хрипов, которые издавала девушка. Протрезвевший Дмитрий понес ее в ванную, чтобы привести в чувство, но она умерла у него на руках.

Теперь ревнивому жениху грозит до 15 лет по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

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