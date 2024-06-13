В Ростовской области пенсионер расстрелял двух соседок из-за надоедливой собаки

Как оказалось, 75-летний стрелок из хутора Степного на протяжении продолжительного время был в состоянии конфликта с 67-летней соседкой и ее 42-летней дочерью. Непоправимое случилось 11 июня, когда на участок мужчина забежал их пес. Разъяренный пенсионер хотел убить животное, но оно скрылось. После этого злоумышленник пошел к соседям и расстрелял родственников. Выжить удалось только 13-летней девочке, которая успела убежать. После совершения преступления мужчина добровольно ушел из жизни.

СМИ также сообщает о том, фигурант и ранее вступал в конфликт с соседями. Его не устраивали шумные гости, то и дело прибегающая собака и другие обстоятельства их жизни. При этом, стрелок не единожды грозился убить пса, а после разобраться с ненавистными женщинами.

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