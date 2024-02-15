В Германии беженцам начали выдавать специальные банковские карты

В федеральных землях Германии ведут работу над внедрением платежной карты для беженцев. Пионером стал Гамбург, в котором карты уже выдали первым заявителям, пишет Bild.

Синенькая карта Visa называется SocialCard. Ее будут вручать тем, кто претендует на статус беженца в Германии.

На карте нет никакого кредитного баланса, то есть потратить можно только те средства, которые на ней есть. Установленные ограничения на снятие наличных — до 50 евро в месяц. Также с карты нельзя сделать переводы за границу или совершить покупки в интернет-магазине.

В Германии считают, что благодаря таким мерам беженцы будут тратить пособия только на собственные нужды и не смогут спонсировать радикально настроенных соотечественников.

14 из 16 земель планируют создать общую платежную карту для беженцев, а Бавария и Мекленбург-Передняя Померания хотят ввести собственные модели.

Ранее телеканал Digi24 сообщил, что сотни граждан Румынии получали в Германии пособия, выдавая себя за украинских беженцев.